Ontario Takes Historic Action To Raise Minimum Wage To $15 Hour By 2019

Fair Workplaces, Better Jobs- $15 Minimum Wage and Equal Pay for Part-Time and Full-Time Workers Part of Plan to Help People Get Ahead in a Changing Economy

May 30, 2017 10:20 A.M.

Ontario is taking historic action to create more opportunity and security for workers with a plan for Fair Workplaces and Better Jobs. This includes hiking the minimum wage, ensuring part-time workers are paid the same hourly wage as full-time workers, introducing paid sick days for every worker and stepping up enforcement of employment laws.

Over the past three years, Ontario’s economy has outperformed all G7 countries in terms of real GDP growth. While exports and business investments are increasing and the unemployment rate is at a 16-year low, the nature of work has changed. Many workers are struggling to support their families on part-time, contract or minimum-wage work. Government has a responsibility to address precarious employment and ensure Ontario workers are protected by updating the province’s labour and employment laws.

To help safeguard employees and create fairer and better workplaces, Premier Kathleen Wynne announced today that the government is moving forward with a landmark package of measures, including:

-Raising Ontario’s general minimum wage to $14 per hour on January 1, 2018, and then to $15 on January 1, 2019, followed by annual increases at the rate of inflation.

-Mandating equal pay for part-time, temporary, casual and seasonal employees doing the same job as full-time employees; and equal pay for temporary help agency employees doing the same job as permanent employees at the agencies’ client companies.

-Expanding personal emergency leave to include an across-the-board minimum of at least two paid days per year for all workers.

-Bringing Ontario’s vacation time into line with the national average by ensuring at least three weeks’ vacation after five years with a company.

-Making employee scheduling fairer, including requiring employees to be paid for three hours of work if their shift is cancelled within 48 hours of its scheduled start time.

The government will also propose measures to expand family leaves and make certain that employees are not mis-classified as independent contractors, ensuring they get the benefits they deserve. To enforce these changes, the province will hire up to 175 more employment standards officers and launch a program to educate both employees and small and medium-sized businesses about their rights and obligations under the Employment Standards Act.

QUOTES

” The economy has changed. Work has changed. It’s time our laws and protections for workers changed too. Too many families are struggling to get by on part-time or contract work and unstable employment. And no one working full time in Ontario should live in poverty. With these changes, every worker in Ontario will be treated fairly, paid a living wage and have the opportunities they deserve.”

– Kathleen Wynne

Premier of Ontario

” These changes will ensure every hard-working Ontarian has the chance to reach their full potential and share in Ontario’s prosperity. Fairness and decency must be the defining values of our workplaces.”

– Kevin Flynn

Minister of Labour

QUICK FACTS

Today’s announcement responds to the final report of the Changing Workplaces Review, conducted by Special Advisors C. Michael Mitchell and John C. Murray, over the course of two years. It is the first-ever independent review of the Employment Standards Act, 2000 and Labour Relations Act, 1995.

The report estimates that more than 30 per cent of Ontario workers were in precarious work in 2014. This type of employment makes it hard to earn a decent income and interferes with opportunities to enjoy decent working conditions and/or puts workers at risk.

In 2016, the median hourly wage was $13.00 for part-time workers and $24.73 for full-time workers. Over the past 30 years, part-time work has grown to represent nearly 20 per cent of total employment.

Currently, half of the workers in Ontario earning less than $15 per hour are between the ages of 25 and 64, and the majority are women.

More than a quarter of Ontario workers would receive a pay hike through the proposed increase to the minimum wage.

Studies show that a higher minimum wage results in less employee turnover, which increases business productivity.

Ontario is proposing a broad consultation process to gain feedback from a wide variety of stakeholders on the draft legislation it intends to introduce. To facilitate this consultation, it is proposing to send the legislation to committee after First Reading.

LEARN MORE

The Changing Workplaces Review — Final Report

Disponible en Français

Équité en milieu de travail, meilleurs emplois

Salaire minimum de 15 $ l’heure et parité salariale pour travail à temps partiel et à temps plein afin d’aider les gens à réussir au sein de l’économie en évolution

30 mai 2017 10h20

L’Ontario adopte des mesures historiques afin de créer plus de possibilités et de sécurité pour les travailleuses et travailleurs grâce à un plan pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois. Il s’agit notamment de hausser le salaire minimum, de veiller à ce que les travailleurs à temps partiel touchent le même taux horaire que les travailleurs à temps plein, de prévoir des congés de maladie payés pour tous les travailleurs et de renforcer la mise en application des lois régissant le travail.

Au cours des trois dernières années, le rendement de l’économie de l’Ontario a surpassé celui de tous les pays du G7 sur le plan de la croissance réelle du PIB. Certes, les exportations et les investissements des entreprises sont à la hausse et le taux de chômage est à son plus bas en 16 ans, mais nous constatons aussi que la nature du travail a changé. De nombreux travailleurs éprouvent de la difficulté à subvenir aux besoins de leur famille avec un emploi à temps partiel, contractuel ou au salaire minimum. Le gouvernement a la responsabilité d’agir face à la précarité de l’emploi et de veiller à ce que les travailleurs de l’Ontario soient protégés en actualisant les lois provinciales qui régissent le travail et l’emploi.

Pour contribuer à protéger les employés et créer des milieux de travail plus équitables et plus conviviaux, la première ministre Kathleen Wynne a annoncé aujourd’hui que le gouvernement va de l’avant avec un train de mesures inédites, dont les suivantes :

hausser le salaire minimum général en Ontario à 14 $ l’heure le 1er janvier 2018, puis à 15 $ le 1er janvier 2019, ce qui sera suivi par des hausses annuelles correspondant au taux d’inflation;

rendre obligatoire la parité salariale des employés à temps partiel, temporaires, occasionnels et saisonniers qui font le même travail que les employés à temps plein, et une paie égale pour les employés des agences de placement temporaire qui font le même travail que le personnel permanent de leurs entreprises clientes;

élargir le droit à des congés d’urgence personnelle pour inclure un minimum général d’au moins deux jours rémunérés par an pour tous les travailleurs;

faire correspondre la durée des vacances annuelles en Ontario à la durée moyenne nationale en accordant au moins trois semaines de vacances après 5 ans d’emploi avec le même employeur;

rendre plus équitable la planification des horaires de travail, ce qui comprend exiger que les employés soient payés pendant trois heures si leur quart de travail est annulé dans les 48 heures précédant l’heure de début planifiée.

Le gouvernement proposera aussi des mesures pour rendre plus équitable la planification des horaires du personnel, augmenter les congés familiaux et prévenir la classification erronée d’employés en tant qu’entrepreneurs indépendants, de manière à ce qu’ils obtiennent les avantages sociaux qu’ils méritent. Pour appliquer ces changements, la province embauchera jusqu’à 175 agentes et agents des normes d’emplois et lancera un programme de sensibilisation des employés et des petites et moyennes entreprises concernant leurs droits et obligations aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

CITATIONS

« L’économie et le marché du travail d’emploi ont évolué. Il est temps d’adapter aussi nos lois et les mécanismes de protection de notre main-d’oeuvre. Trop de familles ont du mal à joindre les deux bouts avec du travail à temps partiel, contractuel ou instable. Aucun travailleur à temps plein en Ontario ne devrait vivre dans la pauvreté. Grâce à ces changements, les travailleuses et travailleurs de l’Ontario seront traités avec équité, toucheront un revenu décent et auront les possibilités qu’ils méritent.»

– Kathleen Wynne

première ministre de l’Ontario

« Ces changements feront en sorte que les Ontariennes et Ontariens qui ont du coeur à l’ouvrage puissent avoir la chance de réaliser tout leur potentiel et de partager la prospérité de l’Ontario. L’équité et la cordialité doivent être des valeurs définitoires de nos lieux de travail.»

– Kevin Flynn

ministre du Travail

FAITS EN BREF

L’annonce d’aujourd’hui va dans le sens du rapport final de l’Examen portant sur l’évolution des milieux de travail que les conseillers spéciaux C. Michael Mitchell et John C. Murray ont mené pendant une période de deux ans. Il s’agit du tout premier examen indépendant de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Le rapport évalue que plus de 30 % des travailleurs ontariens avaient un emploi précaire en 2014. Ce genre d’emploi fait qu’il est difficile d’obtenir un revenu suffisant et compromet les chances de profiter de conditions de travail décentes, en plus de faire subir des risques aux travailleurs.

En 2016, le salaire horaire moyen était de 13 $ pour les travailleurs à temps partiel et de 24,73 $ pour les travailleurs à temps plein. Au cours des 30 dernières années, le travail à temps partiel a augmenté de sorte qu’il représente près de 20 % de tous les emplois.

À l’heure actuelle, la moitié des travailleurs en Ontario qui gagnent moins de 15 $ l’heure ont de 25 à 64 ans et la majorité de ces effectifs sont des femmes.

Plus du quart des travailleurs de l’Ontario recevraient une hausse salariale grâce à l’augmentation proposée du salaire minimum.

Des études démontrent qu’un salaire minimum plus élevé réduit le roulement du personnel, ce qui accroît la productivité des entreprises.

L’Ontario propose un vaste processus de consultation afin d’obtenir la rétroaction d’une grande variété d’intéressés concernant le projet de loi envisagé. Pour faciliter cette consultation, il est proposé de soumettre le projet de loi à un comité après la première lecture.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Examen portant sur l’évolution des milieux de travail — rapport final