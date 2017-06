Winners Of Earth Day Canada Hometown Heroes Awards

By -

Earth Day Canada is thrilled to announce the five winners of our Hometown Heroes Award Program 2017. This program recognizes and celebrates environmental leaders at the community level with a Youth, Individual, Teacher, Group and Small Business award.

Earth Day Canada’s (EDC) Hometown Heroes Award Program has become one of Canada’s most prestigious environmental awards. Established in 2004, the program recognizes and celebrates environmental leaders, groups and small businesses fostering meaningful, long-term community awareness and action. Local heroes, working at a grassroots level and often with very limited resources, can make an enormous difference to the health of our planet – they deserve our recognition. Learn more at http://www.earthday.ca/hometown.

Celebrated every year on April 22, Earth Day is the largest environmental event in the world. Founded in 1990, Earth Day Canada is a national charity that inspires and supports people across the country to connect with nature and build resilient communities. We lead an annual Earth Day campaign in conjunction with free, year-round, award-winning programs that get people outside, interacting with the natural environment — this, in turn, fosters an intrinsically motivated, enduring commitment to stewardship and conservation. EDC works closely with school-aged children and youth through our renowned EcoKids program and new EarthPLAY initiative, and recognizes via our Hometown Heroes Awards those who are leading the way in solving environmental challenges.

Le Jour de la Terre du Canada est ravi d’annoncer les cinq gagnants du prix de notre programme les Héros de chez nous 2017. Ce programme reconnaît et célèbre les leaders environnementaux engagés au sein de leur collectivité en décernant des prix jeunesse, individuel, pour enseignant(e), de groupe et pour petite entreprise ayant pour but d’encourager leurs efforts exceptionnels.

À propos du programme de prix Les Héros de chez nous

Le programme de prix Les Héros de chez nous de Jour de la Terre Canada est devenu l’un des prix environnementaux les plus prestigieux du Canada. Lancé en 2004, le programme reconnaît et célèbre les chefs de file individuels, les groupes et les petites entreprises férus d’environnement qui encouragent une prise de conscience et une action significative et durable au sein de leur collectivité. Les héros de chez nous, en travaillant à l’échelle communautaire et souvent avec des ressources très limitées, peuvent influer de manière concrète sur la santé de notre planète – ils méritent notre reconnaissance. Pour en savoir plus, consultez le site jourdelaterre.ca/heros.

À propos de Jour de la Terre Canada

Célébré chaque année le 22 avril, le Jour de la Terre est l’événement environnemental le plus important de la planète. Fondé en 1990, Jour de la Terre Canada (JTC) est un organisme de bienfaisance national qui inspire et soutient des gens de partout au pays dans leur effort de se rapprocher de la nature et de bâtir des collectivités résilientes. Nous menons une campagne annuelle pour le Jour de la Terre au moyen de programmes annuels gratuits et primés qui encouragent la population à sortir à l’extérieur et à interagir avec l’environnement naturel, démarche qui suscite à son tour un engagement durable et une motivation intrinsèque envers la conservation et la saine gestion. JTC travaille de près avec les enfants d’âge scolaire et les jeunes dans le cadre de son programme renommé Écoapprentis et sa nouvelle initiative JEU de la Terre, et il reconnaît, au moyen de son programme de prix Les Héros de chez nous, ceux et celles qui ouvrent la voie en relevant des défis environnementaux.