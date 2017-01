Ontario’s Fertility Program Marks One Year Anniversary

By -

Ontario is helping thousands of people fulfill their dreams of starting or growing a family with the Ontario Fertility Program.

Today, Premier Kathleen Wynne celebrated the success of the Ontario Fertility Program alongside families who have participated in the program over the past year. Since the government launched the program in December 2015, Ontario has provided more than 6,500 people with funding for in vitro fertilization and related services.

In vitro fertilization, or IVF, is a medical procedure in which an egg is retrieved, fertilized by sperm outside the body, and the resulting embryo is then implanted in the uterus. One cycle of IVF can cost more than $10,000 if paid for privately, in addition to the cost of drugs, making it unaffordable for many of the roughly one in six Ontario couples experiencing infertility. The Ontario Fertility Program helps to reduce the cost of IVF, making it more affordable for people with all forms of infertility, regardless of sex, gender, sexual orientation or family status.

Improving affordability and access to reproductive health care is part of the government’s plan to build a better Ontario through its Patients First: Action Plan for Health Care.

QUOTES

” Infertility can be an emotionally and financially draining experience. With this program, we are helping ease the financial burden for thousands of people and making it easier for people to start or grow a family. I look forward to seeing more happy and healthy families as the program continues.” – Kathleen Wynne Premier of Ontario

” Nearly one in six Ontario couples is affected by infertility, and we are pleased to see so many people embracing the Ontario Fertility Program in its first year. Children are our future and by creating a more reasonable and accessible fertility program, Ontario is supporting family building for those who need the assistance of IVF.” – Dr. Eric Hoskins Minister of Health and Long-Term Care

” I am proud Ontario is supporting families and has taken such positive steps towards strengthening our adoption system, and we remain committed to keeping the process as smooth and successful as possible. All children and youth in Ontario deserve supportive, loving homes, and I’m thrilled to say that many families are one step closer to making this a reality.” – Michael Coteau Minister of Children and Youth Services

” Ontario has shown great leadership with the Ontario Fertility Program and is a successful model for other Canadian provinces when it comes to providing equitable access to IVF. We congratulate all the families who have had a positive experience with the program to date — from those who have welcomed a new addition to their family to those who have gained a renewed sense of hope for the future.” – Danielle Xavier President of the IVF advocacy group, Conceivable Dreams

QUICK FACTS

In its first year, the Ontario Fertility Program has provided almost 4,800 patients with funded egg retrieval, embryology and fresh embryo transfer services, and over 1,700 IVF patients with funded frozen embryo transfer services.

There are 18 clinics in Ontario where patients can receive a funded IVF cycle.

To further support people looking to start or grow a family, the government is also strengthening the adoption system.

Helping people conceive and adopt children builds on a number of recent steps Ontario has taken to better support growing families, including increasing the number of newborn screenings, increasing the number of birth options and creating two out of hospital birthing centres, funding well-baby visits through primary care, opening the province’s first ever breast milk bank and recognizing the legal status of all parents, whether they are LGBTQ2+ or straight, and whether their children were conceived with or without assistance.

LEARN MORE

L’Ontario aide les gens à fonder ou à agrandir leur famille

Le Programme de procréation assistée est offert depuis un an

10 janvier 2017 09h30

L’Ontario aide des milliers de personnes à réaliser leur rêve de fonder ou d’agrandir leur famille grâce à son Programme de procréation assistée.

La première ministre Kathleen Wynne a souligné aujourd’hui le succès du Programme de procréation assistée de l’Ontario, en compagnie de familles qui ont participé au programme au cours de l’année écoulée. Depuis que le gouvernement a institué le programme en décembre 2015, l’Ontario a fourni du soutien financier à plus de 6 500 personnes pour leur permettre d’accéder à la fécondation in vitro (FIV) et aux services connexes.

La FIV est un acte médical qui consiste à prélever un ovule et à le féconder à l’aide de sperme en dehors du corps de la patiente. L’embryon qui en résulte est ensuite transplanté dans son utérus. Lorsqu’il est payé par des particuliers, un cycle de FIV peut coûter jusqu’à 10 000 $, en plus du coût des médicaments, ce qui est trop onéreux pour de nombreux couples ontariens qui ont un problème de fertilité. On évalue qu’environ un couple sur six éprouve un tel problème. Le Programme de procréation assistée de l’Ontario aide à réduire le coût de la FIV et à rendre ce traitement plus abordable pour les personnes ayant une forme ou l’autre d’infertilité, sans égard à leur sexe, à leur orientation sexuelle ou à leur situation familiale.

Rendre les soins de santé reproductive plus abordables et plus accessibles, cela fait partie des objectifs du gouvernement visant à bâtir un meilleur Ontario grâce à son Plan d’action en matière de soins de santé, qui donne la priorité aux patients.

CITATIONS

« L’infertilité peut causer des difficultés émotionnelles et financières. Grâce à ce programme, nous contribuons à alléger le fardeau financier de milliers de personnes et les aidons à fonder ou à agrandir leur famille. Nous anticipons le plaisir de voir de plus en plus de familles heureuses et en bonne santé au fur et à mesure que se poursuit le déploiement du programme.» – Kathleen Wynne première ministre de l’Ontario

« En Ontario, près d’un couple sur six éprouve un problème de fertilité, et nous sommes enchantés de constater qu’un si grand nombre de gens aient fait appel au Programme de procréation assistée de l’Ontario dès sa première année. Les enfants sont notre avenir et en instaurant un programme de fertilité plus raisonnable et plus accessible, l’Ontario aide les personnes qui ont besoin de la FIV pour agrandir leur famille.» – Dr Eric Hoskins ministre de la Santé et des Soins de longue durée

« Je suis fier que l’Ontario soutienne les familles et que nous prenions des mesures propices, par exemple renforcer notre système d’adoption. Nous restons déterminés à ce que le processus demeure aussi souple et fructueux que possible. Tous les enfants et les jeunes de l’Ontario méritent de vivre dans un foyer où ils sont bien traités et aimés, et je suis ravi de pouvoir dire que de nombreuses familles sont encore plus proches de réaliser leur objectif à cet égard.» – Michael Coteau ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse

« L’Ontario a joué un rôle d’avant-garde avec son Programme de procréation assistée, qui est devenu un exemple de réussite dont s’inspirent d’autres provinces canadiennes lorsqu’il s’agit de fournir un accès équitable à la FIV. Nous félicitons toutes les familles qui ont vécu une expérience positive avec le programme — tant celles qui ont eu le bonheur de s’agrandir que celles qui nourrissent un nouvel espoir pour l’avenir.» – Danielle Xavier présidente du groupe de revendication de la FIV, Conceivable Dreams

FAITS EN BREF

Au cours de sa première année, le Programme de procréation assistée de l’Ontario a accordé du soutien financier à près de 4 800 patients qui ont bénéficié de services de prélèvement d’ovules, d’embryologie et de transplantation d’un embryon frais. En outre, plus de 1 700 patients de la FIV ont obtenu des services de transplantation d’embryons congelés.

Les patients de l’Ontario peuvent obtenir un cycle de FIV financé dans 18 cliniques.

Afin de mieux appuyer les personnes désireuses de fonder ou d’agrandir leur famille, le gouvernement renforce aussi le système d’adoption .

L’aide offerte aux personnes qui veulent concevoir et adopter des enfants fait fond sur des mesures récentes que l’Ontario a appliquées en vue de mieux soutenir les familles en croissance, y compris une hausse du nombre de tests de dépistage des maladies chez les nouveau-nés, l’augmentation du nombre d’options pour la naissance, la création de deux centres de naissance hors hôpital, le financement de visites de santé du bébé dans le cadre des soins primaires, la mise sur pied de la toute première banque de lait maternel de la province ainsi que la reconnaissance du statut juridique de tous les parents, qu’ils soient LGBTA2+ ou hétérosexuels, que leurs enfants aient été conçus avec ou sans aide.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE